Два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси»

«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу команды из Нью-Йорка.

Российский нападающий победителей Павел Бучневич в матче смог набрать два очка — он записал на свой счет голевую передачу, а также забросил четвертую шайбу «Рейнджерс».

Ранее сообщалось, что Бучневич стал первой звездой матча «Рейнджерс» — «Баффало».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Джерси Дэвилз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 1:6

0:1 — Хьюз (Ватанен), 07:12;

1:1 — Крайдер (Строум, Бучневич), 28:28;

1:2 — Крайдер (Линдгрен, Строум), 33:57;

1:3 — Крайдер (Хитил), 40:23;

1:4 — Бучневич (Лафренье), 43:57;

1:5 — Смит (Ди Джузеппе, Руни), 55:25;

1:6 — Лафренье (Зибанеджад), 58:27.