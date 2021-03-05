Передача Малкина не спасла «Питтсбург» от поражения «Филадельфии»

«Питтсбург Пингвинз» проиграл «Филадельфии Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Флайерз». Примечательно, что «Питтсбург» вел в счете 3:0, однако растерял преимущество.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин записал на свой счет одно очко, выступив в роли ассистента Джареда Макканна.

Ранее сообщалось, что передача Малкина помогла «Питтсбургу» обыграть «Филадельфию».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Питтсбург Пингвинз» — «Филадельфия Флайерз» — 3:4

1:0 — Летанг, 02:46;

2:0 — Фридман, 03:20;

3:0 — Макканн (Капанен, Малкин), 03:57;

3:1 — Кутюрье (Конечны, Ворачек), 11:32;

3:2 — Жиру (Линдблом, Обе-Кюбель), 26:49;

3:3 — Лотон (Жиру, Линдблом), 53:37;

3:4 — Жиру (Обе-Кюбель, Линдблом), 57:52.