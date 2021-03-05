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Спортивные новости

«Каролина» одолела «Детройт» благодаря шайбе Свечникова

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»Каролина Харрикейнз» обыграла «Детройт Ред Уингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 5:2 в пользу «Каролины».

Российский нападающий победившей команды Андрей Свечников набрал в матче два очка — на его счету голевая передача и заброшенная шайба.

Результативными передачами отличились также российские хоккеисты «Детройта» — Владислав Наместников и родной брат Андрея СвечниковаЕвгений.

Ранее сообщалось, что Евгений Свечников впервые может сыграть против своего брата Андрея.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Каролина Харрикейнз» — «Детройт Ред Уингз» — 5:2
0:1 — Задина (Наместников, Ганье), 10:54;
1:1 — Свечников (Хэмилтон, Стаал), 11:15;
1:2 — Задина (Эрни, Свечников), 27:35;
2:2 — Нечас (Нидеррайтер, Трочек), 38:45;
3:2 — Стаал (Фаст, Хэмилтон), 40:45;
4:2 — Фаст (Свечников, Стаал), 42:50;
5:2 — Нидеррайтер (Нечас, Славин), 54:55.

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