Хабиб проведет встречу с главой UFC 6 или 7 марта

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет встречу с главной промоушена Даной Уайтом 6 или 7 марта, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировал сам Уайт. На встрече будет обсуждаться вопрос карьеры бойца.

«Мы поужинаем в субботу или воскресенье. Посмотрим, что из этого получится. Мы готовы предложить ему варианты, бои. Он недавно сказал, чтобы его перестали спрашивать про карьеру, значит, у меня есть шанс», — заявил он.

Стоит отметить, что Нурмагомедов объявил о завершении профессиональной карьеры после того, как осенью 2020 года одолел Джастина Гэтжи и в третий раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Ранее сообщалось, что «Спартак» отреагировал на слова Хабиба о желании сыграть за команду.