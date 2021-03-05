Чемпион UFC Ян назвал своего соперника мышью

Российский боец, чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян назвал своего соперника — американского бойца Алджамейна Стерлинга — мышью, передает ТАСС.

Спортсмены проведут поединок на турнире UFC 259 в ночь на 7 марта по московскому времени.

«Ты мышь. А я всю жизнь ловлю мышей. Ты будешь одной из них», — заявил Ян на пресс-конференции перед турниром.

Ян завоевал свой титул 13 июля 2020 года, победив техническим нокаутом бразильца Жозе Альдо.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов проведет встречу с главой UFC 6 или 7 марта.