Голкипер «Рейнджерс» Шестеркин получил травму в матче с «Нью-Джерси»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин получил травму в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз».

Голкипер травмировался в эпизоде, когда отражал бросок защитника «Дэвилз» Дэймона Сиверсона. С большой долей вероятности у Шестеркина травма паха, покинуть лед он смог только при помощи партнеров по команде. Его заменил Александр Георгиев.

«Рейнджерс» выиграли поединок со счетом 6:1.

Ранее сообщалось, что два очка Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Нью-Джерси».