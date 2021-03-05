Василевский признан второй звездой матча «Чикаго» — «Тампа»

Голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Чикаго Блэкхоукс», сообщается на официальном сайте лиги.

Встреча, прошедшая в Чикаго на арене «Юнайтед Центр», завершилась в овертайме со счетом 3:2 в пользу гостей. Российский вратарь отразил 35 из 37 бросков.

Первой звездой признан форвард «Тампы» Алекс Киллорн, которых забросил победную шайбу и отметился результативной передачей.

Третьим стал нападающий нападающий «Чикаго» Брэндон Хагель. В его активе голевая передача.

Ранее сообщалось, что Василевский установил рекорд «Тампы» по длительности «сухой» серии.