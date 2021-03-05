Умер отец Уэйна Гретцки

Легенда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Уэйн Гретцки сообщил о смерти своего отца Уолтера.

«С глубокой печалью мы с Джанет сообщаем новость о кончине моего отца. Последние несколько лет он храбро боролся с болезнью Паркинсона и другими проблемами со здоровьем, но никогда не позволял им сломить его», — написал Гретцки в Twitter.

Бывший форвард «Эдмонтон Ойлерз» отметил, что благодаря отцу он влюбился в хоккей.

«Будем очень по нему скучать, но мы знаем, что он воссоединился с нашей мамой, и это приносит мне и моей семье успокоение. Он был действительно великим канадцем. Мы любим тебя, папа», — написал Гретцки.

Уолтер Гретцки родился 8 января 1938 года в канадском Каннинге. В 1960 году женился на Филлис Хокин. У пары родились сыновья Уэйн, Кейт, Глен и Брент, а также дочь Ким.

Ранее сообщалось, что сотрудница полиции подозревается в мошенничестве по делу об ограблении отца Гретцки.