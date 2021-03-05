Шлеменко отреагировал на слова главы UFC о нем

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Шлеменко прокомментировал слова главы Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Даны Уайта о нем.

Ранее функционер дал понять, что не знает о россиянине. По словам Шлеменко, Уайт мало говорит о бойцах, которые находятся вне его промоушена.

«Не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, мне оправдываться не за что. Все переговоры по бойцам в основном ведут матчмейкеры», — цитирует Шлеменко ТАСС.

Боец отметил, что у него не было личных встреч с главой UFC.

«Но даже если он меня не знает, то стоит подождать. Не так много времени осталось, узнает», — сказал спортсмен.

В профессиональной карьере Шлеменко принял участие в 73 поединках, в которых одержал 59 побед и потерпел 13 поражений. Еще один поединок признан несостоявшимся. Он является двукратным победителем гран-при Bellator, а также завоевал титул чемпиона промоушена в среднем весе.