Мик Шумахер оценил болид «Хааса» в цветах российского флага

Немецкий пилот «Хааса» Мик Шумахер высказался о новом болиде команды на сезон-2021 «Формулы-1».

4 марта команда представила новый автомобиль, ливрея которого выполнена в цветах российского флага. Титульным спонсором будет российская компания «Уралкалий», а название команды сменится на F1 Uralkali Haas.

«Меня не волнует, какого цвета болид. Пока машина быстра, я счастлив. Болид приятный, жду момента, когда проеду на нем свои первые круги», — цитирует Шумахера F1-Insider.

Напарником сына семикратного чемпиона «королевских гонок» Михаэля Шумахера будет россиянин Никита Мазепин.

Первый этап нового сезона «Формулы-1» пройдет в Бахрейне. Гонка запланирована на 28 марта.

Ранее фанаты «Формулы-1» раскритиковали «Хаас» за российскую расцветку.