Брат Чимаева рассказал о депрессии бойца из-за осложнений после COVID-19

Брат шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева Артур рассказал о состоянии бойца после COVID-19.

Спортсмен перенес серьезные осложнения после коронавируса. Из-за болезни его поединок против британца Леона Эдвардса сначала был перенесен, а потом сорвался окончательно.

Артур Чимаев заявил, что правое легкое бойца не полностью восстановилось. По словам брата, спортсмен думал, что спустя две недели он сможет восстановиться.

«Он был полностью истощен. Легкие не справились. Он стал кашлять кровью, испугался и впал в депрессию. Это для него слишком много значило. Я сказал ему успокоиться. Эта болезнь на разных людей влияет по-разному», — цитирует Чимаева BJPenn.

Брат бойца отметил, что спортсмен решил продолжить карьеру, однако потребуется время на восстановление.

«Я посоветовал ему отдохнуть два-три месяца. После этого все будет в порядке», — сказал Артур Чимаев.

20 сентября Чимаев одержал третью победу в промоушене, отправив в нокаут Джеральда Мершарта на 17-й секунде боя, и довел рекорд до 9-0.

Ранее глава UFC Дана Уайт высказался о решении Чимаева завершить карьеру.