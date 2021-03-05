«Тамбов» еще не получил финансовую помощь от РПЛ

«Тамбов» еще не получил финансовую помощь от Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу организации.

«Лига ждет от «Тамбова» номер счета. Как только клуб предоставит соответствующую информацию, средства будут переведены», — заявили в РПЛ.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» с 13 очками занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице. Долги команды по зарплате превышают 150 млн рублей. Согласно материалам суда, на 2 февраля задолженность «Тамбова» перед кредиторами составляла около 537 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд принял к рассмотрению заявление «Тамбова» о банкротстве.