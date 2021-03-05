Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить на «Ледниковом периоде»

Чемпионка мира по фигурному катанию Елизавета Туктамышева рассказала, с кем хотела бы выступить в паре в проекте «Ледниковый период».

«Наверное, мне было бы интересно познакомиться с Александром Палем и Федуком. Было бы здорово, если бы их позвали на лед», — цитирует Туктамышеву «Чемпионат.com».

Также фигуристка отметила, что готова попробовать себя в роли ведущей шоу.

Туктамышева является чемпионкой мира и Европы 2015 года. Также она завоевала золото первенства России — 2013 и стала победительницей финала Гран-при сезона-2014/15.

В нынешнем сезоне фигуристка заняла первое место на этапе Гран-при в Москве.

Ранее Туктамышева рассказала о планах на чемпионат мира.