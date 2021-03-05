Финский лыжник принял извинения Губерниева и отказался приезжать в Москву

Финский лыжник Йони Мяки принял извинения российского комментатора Дмитрия Губерниева.

Ранее журналист оскорбительно высказался об отце спортсмена Теро Мяки в ответ на фразу финна о «снятии скальпа с русских лыжников».

«Этого извинения будет достаточно, если действительно получился оскорбительный перевод. Но что касается его приглашения, то придется отказаться из-за этой ситуации с коронавирусом», — цитирует Мяки Ilta-Sanomat.

Ранее Губерниев заявил о недоразумении и пригласил Мяки в Москву в гости.