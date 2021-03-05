«Спартак» отреагировал на информацию о готовности Тедеско продлить контракт

Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал информацию о том, что главный тренер команды Доменико Тедеско был готов продлить контракт с клубом.

Ранее сообщалось, что немецкий специалист был готов продлить соглашение, если зарплата будет увеличена с €1,5 млн до €2,5 млн за сезон.

«Из-за позиции Доменико Тедеско стороны не дошли до обсуждения деталей возможного нового контракта. Информация не соответствует действительности», — цитирует Фетисова ТАСС.

Тедеско возглавил «Спартак» 14 октября 2019 года. В декабре 2020 года он заявил, что не будет продлевать контакт с клубом. Действующее соглашение рассчитано до лета 2021 года.

После 20 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» (35 очков) занимает четвертое место в турнирной таблице, отставая от идущего на первой строчке петербургского «Зенита» на семь баллов.