Сроки выписки перенесшего инфаркт Романцева станут известны 8 марта

Бывший главный тренер московского «Спартака» и сборной России Олег Романцев рассказал, когда станут известны сроки его выписки.

2 марта бывший 67-летний специалист был госпитализирован в Москве с инфарктом. Ему была проведена операция.

«Буду в больнице еще три дня минимум, тогда будут понятны сроки выписки. На меня повесили разные датчики, еще три дня будут обследования», — цитирует Романцева ТАСС.

Романцев возглавлял «Спартак» с 1989 по 2003 год с перерывом на сезон-1996. Под его руководством красно-белые восемь раз становились чемпионами России, а также трижды завоевали Кубок страны. В Лиге чемпионов команда доходила до полуфинала.

Ранее Романцев рассказал о своем самочувствии после инфаркта.