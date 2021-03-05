Губерниев сообщил о тяжелой погоде перед мужской лыжной эстафетой на ЧМ

Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о тяжелых погодных условиях на трассе в немецком Оберстдорфе перед стартом мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по лыжным видам спорта.

«Снег идет, а снег идет, все мерцает и плывет! Для смазчиков будет большое испытание, они с самого утра работали над лыжами. То, что происходит в Оберстдорфе, — тяжелая погода. Борьба будет вестись, эстафета — гордость нации», — заявил Губерниев в эфире «Матч ТВ».

Мужская эстафетная гонка начнется в 15.15 мск. «Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

Ранее тренерский штаб российской команды определился с заявкой на мужскую эстафету на чемпионате мира.