Лыжник Червоткин передал эстафету с отрывом в 45 секунд

Российский лыжник Алексей Червоткин передал эстафету по ходу гонки на чемпионате мира в Оберстдофре с отрывом в 45 секунд от ближайшего преследователя.

Вторыми после первого этапа бегут финны, норвежцы занимают десятую строчку. Их отставание от лидеров составляет более 56 секунд.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию гонки.



Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Александром Большуновым на последнем этапе мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.