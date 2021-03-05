Бывший президент «Локомотива» сравнил «Зенит» с болотом

Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «Спорт уик-энд».

По его словам, футбол в исполнении действующих чемпионов страны нельзя назвать привлекательным.

«Зенит» похож на застоявшееся болото, где ничего не происходит, где заросла ряска. Бросил камень — и тут же все сомкнулось. Ничего не происходит, и в «Зените» так же.

Создана команда для внутреннего пользования. Что касается выхода на европейский уровень — ничего этого нет», — сказал Наумов.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» взял кредит в размере £60 млн из-за роста чистой задолженности команды во время пандемии коронавируса.