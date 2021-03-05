Рудковская раскрыла детали неприятного разговора с мамой Косторной

Яна Рудковская, жена тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, раскрыла детали неприятного разговора с мамой действующей чемпионки Европы Алены Косторной.

По ее словам, в данный момент вопросом перехода 17-летней спортсменки в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе занимаются юристы.

«Есть вещи, которые неприятны обоим сторонам, поймите это. Любая новость живет три максимум дня, сколько уже можно это обсуждать?

Я в данный момент сижу и беседую с Аленой Косторной и ее мамой, так что прошу нас не беспокоить», — цитирует Рудковскую Sport24.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко опроверг наличие у Алены Косторной контрактных обязательств.