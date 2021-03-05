«Манчестер Сити» планирует усилиться одноклубником Миранчука

«Манчестер Сити» планирует усилиться защитником «Аталанты» Робином Гозенсом. Об этом сообщает Virgilio.it.

По информации источника, бергамаски готовы начать переговоры с манкунианцами с €40 млн.

Отмечается, что на футболиста также претендуют миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Гозенс провел 21 матч, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативных передачи.



Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин жестко ответил на критику со стороны экс-футболиста петербургского «Зенита» Романа Широкова.