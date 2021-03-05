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Спортивные новости

«Манчестер Сити» планирует усилиться одноклубником Миранчука

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«Манчестер Сити» планирует усилиться защитником «Аталанты» Робином Гозенсом. Об этом сообщает Virgilio.it.

По информации источника, бергамаски готовы начать переговоры с манкунианцами с €40 млн.

Отмечается, что на футболиста также претендуют миланский «Интер» и туринский «Ювентус».

В нынешнем розыгрыше чемпионата Италии Гозенс провел 21 матч, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативных передачи.

Ранее бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин жестко ответил на критику со стороны экс-футболиста петербургского «Зенита» Романа Широкова.

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