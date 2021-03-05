Слуцкая прокомментировала насильственный инцидент на тренировке в Щербинке

Бронзовая призерка Олимпийских игр в Турине Ирина Слуцкая в своем Instagram прокомментировала насильственный инцидент на тренировке в Щербинке.

Напомним, что на занятии по фигурному катанию тренер таскала свою ученицу за волосы, оскорбляла и волокла по льду.

«Если честно, я была в шоке. Ни один человек не имеет права бить, таскать за волосы, оскорблять наших детей. Я понимаю, что тренер в большом спорте должен быть жестким. Но он может разве что повысить тон — не более.

Ненормативная лексика и применение силы под строжайшим запретом! Каждый педагог должен держать себя в руках. А если случаются подобные инциденты, такие люди должны нести ответственность», — написала Слуцкая.

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