Лыжник Червоткин почувствовал себя плохо после первого этапа эстафеты

Российский лыжник Алексей Червоткин почувствовал себя плохо после первого этапа эстафеты. Об этом в эфире «Матч ТВ» заявил комментатор Дмитрий Губерниев.

«Лежит и не может подняться Червоткин. Его даже тошнит. Вы можете представить себе, друзья? Леша вывернул себя наизнанку, на 150% измочалил. Ну какой же молодец! Он прошел десять километров на пределе человеческих возможностей и привез такой отрыв», — сказал Губерниев.

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Ранее норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился ожиданиями от противостояния с россиянином Александром Большуновым на последнем этапе мужской эстафетной гонки на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.