Лыжник Большунов не стал радоваться серебру в эстафете на ЧМ-2021

Российский лыжник Александр Большунов не стал радоваться серебру в эстафетной гонке на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе, передает ТАСС.

По его словам, особых причин для того, чтобы быть довольным итогами гонки, у него нет.

«Серебро, неплохо. Но если бы я обыграл Клебо, то был бы доволен. А так чему радоваться? Конечно, хочется их обыграть, но пока не получается.

Был вариант сегодня, но на втором этапе лыжи не сработали. Хотя бы 10-15 секунд, и гонка сложилась бы по-другому», — сказал Большунов.

Ранее спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался по итогам мужской эстафетной гонки на чемпионате мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе.