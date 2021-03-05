«Салават Юлаев» обыграл «Трактор» и сравнял счет в серии плей-офф КХЛ

Во втором четвертьфинальном матче плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина уфимский «Салават Юлаев» обыграл челябинский «Трактор».

Встреча прошла в Уфе на стадионе «Уфа-арена» в присутствии 7 153 зрителей и завершилась победой хозяев в овертайме со счетом 3:2.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Владислав Картаев и Теему Хартикайнен, оформивший дубль.

У проигравшей команды отличились Виталий Кравцов и Ник Бэйлен.

Ранее сообщалось, что «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).