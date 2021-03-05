Большунов пригласил норвежца Клебо на свадьбу

Чемпион мира в скиатлоне Александр Большунов пригласил норвежского лыжница Йоханнеса Клебо на свадьбу. Об этом он рассказал в эфире телеканала NRK.

Скандинав подтвердил получение приглашения, но отметил, что еще не знает, сможет ли присутствовать на торжественной церемонии.

«Посмотрим, как будет развиваться ситуация. К сожалению, это, наверное, будет сложновато из-за пандемии коронавируса, но я бы охотно поехал. Было бы приятно», — сказал Клебо.



Ранее сообщалось, что Александр Большунов не стал радоваться серебру в эстафетной гонке на чемпионате мира 2021 года в Оберстдорфе.