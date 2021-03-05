Рудковская заявила о наличии договора с мамой Косторной

Яна Рудковская, жена тренера по фигурному катанию Евгения Плющенко, заявила о наличии договора с мамой действующей чемпионки Европы Алены Косторной. Об этом сообщает «СЭ».

По ее словам, за переход 17-летней спортсменки в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе необходимо будет заплатить определенную сумму.

«Была выполнена работа, затраты на нее нужно компенсировать. И тут вопрос к клубу, в который она уходит. Если они действительно хотят к себе Алену Косторную, если она им нужна — то клуб заплатит.

Могу точно сказать, что если бы мы собирались забрать спортсменку с таким контрактом, мы бы точно заплатили», — сказала Рудковская.

Ранее сообщалось, что Евгений Плющенко опроверг наличие у Алены Косторной контрактных обязательств.