ЦСКА победил «Спартак» и увеличил отрыв в серии плей-офф КХЛ

Во втором четвертьфинальном матче плей-офф Восточной конференции Кубка Гагарина ЦСКА победил «Спартак» в столичном дерби.

Встреча прошла в российской столице на «ЦСКА Арене» в присутствии 5 188 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 5:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Андрей Локтионов, Клас Дальбек, Максим Шалунов, Брендан Лейпсик и Максим Мамин.

У проигравшей команды единственный гол на свой счет оформил Дмитрий Вишневский.

Счет в серии стал 2:0 в пользу армейцев.

Ранее сообщалось, что «Торонто Мэйпл Лифс» проиграл «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).