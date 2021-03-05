Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) скорректировал правила игры рукой.

Теперь случайное касание мячей рукой, в результате которого футболист атакующей команды получает возможность забить мяч или забивает, не считается фолом.

Также отмечается, что трактовка положения руки в пространстве и по отношению к движению игрока остается на усмотрение арбитра.

Ранее бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов высказался об игре петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ).