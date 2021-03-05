Боец UFC Ян уложился в вес перед поединком против Стерлинга

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионЭвертон
0:1
закончен
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
0:1
закончен
ЛиверпульЧелси
0:1
закончен
Италия / Серия А
ПармаИнтер М
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
1:2 (ОТ)
закончен
СКАДинамо Мн
6:4
закончен
Динамо МСеверсталь
2:5
закончен
АвангардАвтомобилист
4:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
1:6
закончен
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
5:2
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
3:4
закончен
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
3:4 (ОТ)
закончен
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
2:3 (ОТ)
закончен
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
4:5
закончен
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
2:3
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
7:3
закончен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
3:1
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Женщины. Эстафета
закончен
Германия / Бундеслига
Шальке-04Майнц
22:30
Испания / Примера
ВаленсияВильярреал
23:00
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
ЛокомотивЙокерит
3:0
3 период
ЦСКАСпартак
2:1
3 период
Ак БарсТорпедо
4:0
перерыв
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
03:00
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
05:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Эстафета, мужчины
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
закончен
Россия / Премьер-Лига
ЦСКААхмат
14:00
РоторХимки
16:30
РостовСочи
19:00
Олимп ФНЛ
АкронСКА-Хабаровск
12:00
ЕнисейФакел
13:00
Краснодар-2Велес
14:00
ШинникОренбург
14:00
ВолгарьНижний Новгород
14:00
Крылья СоветовЧертаново
14:00
АланияИртыш
14:00
ТекстильщикТомь
15:00
Торпедо МЧайка
16:00
НефтехимикДинамо-Брянск
16:00
БалтикаСпартак-2
18:00
Украина / Премьер-лига
МариупольВорскла
15:00
Олимпик ДШахтёр Д
18:00
Англия / Премьер-лига
БёрнлиАрсенал
15:30
Шеффилд ЮнайтедСаутгемптон
18:00
Астон ВиллаВулверхэмптон
20:30
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
23:00
Испания / Примера
ВальядолидХетафе
16:00
ЭльчеСевилья
18:15
КадисЭйбар
20:30
ОсасунаБарселона
23:00
Италия / Серия А
СпецияБеневенто
17:00
УдинезеСассуоло
20:00
ЮвентусЛацио
22:45
Германия / Бундеслига
ГертаАугсбург
17:30
Айнтрахт ФШтутгарт
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
17:30
Боруссия МБайер
17:30
БаварияБоруссия Д
20:30
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
14:00
АвтомобилистАвангард
14:30
СеверстальДинамо М
17:00
Динамо МнСКА
17:10
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
21:00
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
21:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
21:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
22:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
06:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Развернуть

Спортивные новости

Боец UFC Ян уложился в вес перед поединком против Стерлинга

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Действующий обладатель чемпионского пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в наилегчайшем дивизионе Петр Ян уложился в вес перед поединком против Алджамейна Стерлинга.

Масса российского спортсмена составила 61,2 кг, его оппонента — 61 кг.

Поединок между атлетами пройдет в ночь с 6 по 7 марта в Лас-Вегасе. Для Яна предстоящая защита титула станет первой в карьере.

Ранее сообщалось, что Ислам Махачев заявил об интересе к поединку против экс-чемпиона промоушена в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.