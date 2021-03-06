Вяльбе объяснила отсутствие Ступак и Непряевой в заявке на масс-старт на ЧМ

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе объяснила, почему Юлия Ступак и Наталья Непряева пропустят масс-старт на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Юля побежит на финале в Энгадине, будет стараться занять второе место в общем зачёте Кубка мира.

У Наташки вчера появились сопли. Сегодня я её увидела, услышала, что она шмыгает», — цитирует Вяльбе РИА «Новости».

По мнению функционера, нет Непряевой нет смысла выходить на дистанцию 30 км, когда впереди лыжницу ждут финал Кубка мира и чемпионат России.

Женский масс-старт пройдет 6 марта. Начало — в 14.30 мск.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

После десяти гонок россияне завоевали три награды. Александр Большунов взял золото в скиатлоне. Также лидер национальной команды вместе с Глебом Ретивых стали бронзовыми призерами в командном спринте. Российские лыжницы Кирпиченко, Ступак, Сорина и Непряева взяли серебро в эстафете. В мужской эстафете Алексей Червоткин, Иван Якимушкин, Артём Мальцев и Большунов заняли второе место.

Ранее Вяльбе прокомментировала тактику Большунова в борьбе с норвежцем Йоханнесом Клебо на последнем этапе мужской эстафеты на чемпионате мира.