Клебо дал ироничный совет Большунову после эстафеты на ЧМ

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо дал ироничный совет россиянину Александру Большунову после эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

Перед заключительным этапом гонки норвежская сборная опережала Россию с отрывом в полминуты. Большунову удалось догнать Клебо, однако на последнем подъеме трассы норвежец вырвался вперед и принес своей национальной команде золото. Российская сборная заняла второе место.

«Я начал спокойно и ровно, ждал, когда мы пойдем вместе. Гонка была такой, как я хотел, если говорить о рывках. Большунов должен был активнее работать, если он хотел меня сбросить», — цитирует Клебо NRK.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

Ранее сообщалось, что Большунов пригласил норвежца Клебо на свадьбу.