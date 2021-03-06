Головин признан лучшим игроком «Монако» в феврале

Полузащитник «Монако» Александр Головин признан лучшим игроком команды по итогам февраля, сообщается на официальном сайте клубы.

В прошлом месяце российский футболист принял участие в шести матчах, в которых забил три мяча и отдал три результативные передачи. Во встрече 24-го тура чемпионата Франции против «Нима» (4:3) хавбек впервые в карьере оформил хет-трик.

Всего в нынешнем сезоне Головин принял участие в 13 матчах. В его активе четыре гола и шесть передач.

После 28 туров чемпионата Франции «Монако» занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 55 очков.

Ранее сообщалось, что Головин сделал 49 касаний в матче против «Страсбурга».