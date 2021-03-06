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21:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
21:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
22:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
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Спортивные новости

Стали известны стартовые номера российских биатлонисток на спринт на КМ

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Международный союз биатлонистов (IBU) опубликовал на официальном сайте список участниц спринтерской гонки на восьмом этапе Кубка мира в чешском Нове-Месте.

Первой из россиянок под 22-м номером на трассу выйдет Ульяна Кайшева, 33-й — Ирина Казакевич, 48-й — Лариса Куклина, 57-й — Светлана Миронова, 81-й — Евгения Павлова, 90-й — Татьяна Акимова.

Женская спринтерская гонка пройдет 6 марта. Начало — в 13.00 мск.

Восьмой этап Кубка мира проходит в Нове-Месте с 4 по 7 марта.

Ранее российская биатлонистка Миронова высказалась о промахах в эстафете на восьмом этапе Кубка мира.

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