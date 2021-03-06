Большунов задел палку Клебо на последнем подъеме эстафеты на ЧМ

Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
  • Вчера
  • Сегодня
  • Завтра
Англия / Премьер-лига
Вест Бромвич АльбионЭвертон
0:1
закончен
ФулхэмТоттенхэм Хотспур
0:1
закончен
ЛиверпульЧелси
0:1
закончен
Италия / Серия А
ПармаИнтер М
1:2
закончен
КХЛ / плей-офф
Металлург МгБарыс
1:2 (ОТ)
закончен
СКАДинамо Мн
6:4
закончен
Динамо МСеверсталь
2:5
закончен
АвангардАвтомобилист
4:3
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
5:2
закончен
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
1:6
закончен
Каролина ХаррикейнзДетройт Ред Уингз
5:2
закончен
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
3:4
закончен
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
3:4 (ОТ)
закончен
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
2:3 (ОТ)
закончен
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
4:5
закончен
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
2:3
закончен
Калгари ФлэймзОттава Сенаторз
7:3
закончен
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
3:1
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Женщины. Эстафета
закончен
Германия / Бундеслига
Шальке-04Майнц
0:0
закончен
Испания / Примера
ВаленсияВильярреал
2:1
закончен
КХЛ / плей-офф
Салават ЮлаевТрактор
3:2 (ОТ)
закончен
ЛокомотивЙокерит
5:0
закончен
ЦСКАСпартак
5:1
закончен
Ак БарсТорпедо
4:1
закончен
НХЛ / регулярный чемпионат
Бостон БрюинзВашингтон Кэпиталз
0:0
1 период
Чикаго БлэкхоуксТампа-Бэй Лайтнинг
04:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
05:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
05:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Лыжный спорт / Чемпионат мира по лыжным гонкам
Эстафета, мужчины
закончен
Биатлон / Кубок мира. Нове-Место
Мужчины. Эстафета 4 x 7.5 км
закончен
Россия / Премьер-Лига
ЦСКААхмат
14:00
РоторХимки
16:30
РостовСочи
19:00
Англия / Премьер-лига
БёрнлиАрсенал
15:30
Шеффилд ЮнайтедСаутгемптон
18:00
Астон ВиллаВулверхэмптон
20:30
Брайтон энд Хоув АльбионЛестер Сити
23:00
Испания / Примера
ВальядолидХетафе
16:00
ЭльчеСевилья
18:15
КадисЭйбар
20:30
ОсасунаБарселона
23:00
Олимп ФНЛ
АкронСКА-Хабаровск
12:00
ЕнисейФакел
13:00
Краснодар-2Велес
14:00
ШинникОренбург
14:00
ВолгарьНижний Новгород
14:00
Крылья СоветовЧертаново
14:00
АланияИртыш
14:00
ТекстильщикТомь
15:00
Торпедо МЧайка
16:00
НефтехимикДинамо-Брянск
16:00
БалтикаСпартак-2
18:00
Украина / Премьер-лига
МариупольВорскла
15:00
Олимпик ДШахтёр Д
18:00
Италия / Серия А
СпецияБеневенто
17:00
УдинезеСассуоло
20:00
ЮвентусЛацио
22:45
Германия / Бундеслига
ГертаАугсбург
17:30
Айнтрахт ФШтутгарт
17:30
ФрайбургРБ Лейпциг
17:30
ХоффенхаймВольфсбург
17:30
Боруссия МБайер
17:30
БаварияБоруссия Д
20:30
КХЛ / плей-офф
БарысМеталлург Мг
14:00
АвтомобилистАвангард
14:30
СеверстальДинамо М
17:00
Динамо МнСКА
17:10
НХЛ / регулярный чемпионат
Нью-Джерси ДэвилзНью-Йорк Рейнджерс
21:00
Нью-Йорк АйлендерсБаффало Сэйбрз
21:00
Питтсбург ПингвинзФиладельфия Флайерз
21:00
Нэшвилл ПредаторзФлорида Пантерз
22:00
Аризона КойотсМиннесота Уайлд
03:00
Монреаль КанадиенсВиннипег Джетс
03:00
Ванкувер КэнаксТоронто Мэйпл Лифс
03:00
Даллас СтарзКоламбус Блю Джекетс
04:00
Колорадо ЭвеланшАнахайм Дакс
04:00
Лос-Анджелес КингзСент-Луис Блюз
05:00
Эдмонтон ОйлерзКалгари Флэймз
06:00
Сан-Хосе ШарксВегас Голден Найтс
06:30
Развернуть

Спортивные новости

Большунов задел палку Клебо на последнем подъеме эстафеты на ЧМ

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский лыжник Александр Большунов заявил, что задео палку норвежца Йоханнеса Клебо на последнем подъеме эстафеты на чемпионате мира в немецком Оберстдорфе.

«Да, я задел его палку. Так получилось. Он бежал слишком медленно, поэтому так вышло», – цитирует Большунова NRK.

Клебо после эстафеты отметил, что сам решил бежать в последний подъем медленно.

«Я не втыкал палки максимально в снег, потому что знал, что он очень близко. Было бы досадно остаться там с одной палкой», — сказал спортсмен.

Перед заключительным этапом гонки норвежская сборная опережала Россию с отрывом в полминуты. Большунову удалось догнать Клебо, однако на последнем подъеме трассы норвежец вырвался вперед и принес своей национальной команде золото. Российская сборная заняла второе место.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее Клебо дал ироничный совет Большунову после эстафеты.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.