Промес заявил о готовности стать капитаном «Спартака»

Нападающий московского «Спартака» Квинси Промес заявил о готовности стать капитаном команды.

«Для меня это точно не проблема. Мне уже доверяли капитанскую повязку в «Спартаке», готов быть лидером и сейчас. Но у нас есть ребята, которые тоже знают, как выигрывать чемпионство, – Джикия, Зобнин, Ребров и другие», — приводит слова Промеса официальный сайт клуба.

24 февраля «Спартак» объявил о переходе футболиста из «Аякса». Сумма трансфера составила €8,5 млн, а с учетом бонусов может вырасти до €11 млн.

Промес выступал за красно-белых с 2014 по 2018 год. Вместе с командой он стал чемпионом России и завоевал Суперкубок страны.

Ранее Промес вспомнил, как испугался в московском метро.