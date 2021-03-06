Поединок российского бойца Тухугова в UFC отменен

Поединок российского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Зубайра Тухугова против бразильца Рикардо Рамоса отменен, сообщает журналист Игорь Лазорин в Instagram.

«Рамос говорит, что Тухугов уведомил UFC, что не сможет выступить. Причина — травма колена», — написал Лазорин.

Поединок между Тухуговым и Рамосом должен был пройти 14 марта на турнире UFC Vegas 21.

В профессиональной карьере россиянин провел 25 поединков, в которых одержал 19 побед, пять поражений и один бой завершил вничью. Рекорд Рамоса — 14-3.

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