Опубликовано видео битвы взглядов чемпиона UFC Петра Яна с соперником

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Петр Ян и американец Алджамейн Стерлинг провели битву взглядов перед поединком на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе. Видео опубликовано на странице промоушена в Instagram.

Во время церемонии спортсмены обменялись репликами.

Турнир UFC 259 пройдет в Лас-Вегасе в ночь на 7 марта.

Ян провел 16 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 15 побед и потерпел одно поражение. Для россиянина эта защита станет первой.

В активе Стерлинга 19 побед и три поражения.

Ранее сообщалось, что Ян уложился в вес перед поединком против Стерлинга.