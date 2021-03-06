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Спортивные новости

Пеле назвал своего возможного наследника

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Трехкратный чемпион мира Пеле назвал своего возможного наследника.

По мнению легендарного футболиста, им может стать нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе.

«Я многое вижу в его способности играть со скоростью. Он форвард, который быстро думает. Когда приходит мяч, он уже знает, что делать, куда идти и как вести игру, чтобы найти лучшее решение. Это важные характеристики в сегодняшнем футболе», — приводит слова Пеле Marca со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.

22-летний Мбаппе является чемпионом мира 2018 года и лучшим игроком турнира. Также он четырежды становился чемпионом Франции.

В нынешнем сезоне Лиги 1 он принял участие в 23 матчах, в которых забил 18 мячей и отдал шесть передач.

Ранее министр спорта Франции попросила Мбаппе не уезжать из страны.

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