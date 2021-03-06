Капризов набрал 17-е очко в дебютном сезоне в НХЛ

Форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов набрал 17-е очко в дебютном сезоне Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В матче регулярного чемпионата против «Аризоны Койотс» россиянин отдал результативную передачу на Матса Цуккарелло.

В дебютном сезоне в НХЛ Капризов принял участие в 21 матче. В его активе 17 (5+12) очков при показателе полезности +8.

Российский форвард был выбран «Уайлд» в 2015 году в пятом раунде под общим 135-м номером. В прошлом сезоне он выступал за московский ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

Ранее Капризов рассказал о своей адаптации в НХЛ.