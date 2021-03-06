Одноклубник Овечкина первым в истории «Вашингтона» отдал 700 голевых передач

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Никлас Бэкстрем отдал 700-ю результативную передачу в матчах регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шведский нападающий отдал юбилейную передачу в матче против «Бостон Брюинз». Бэкстрем и Ти Джей Оши ассистировали Якубу Вране.

Форвард стал первым игроком в истории команды, кому удалось отдать 700 результативных передач.

Всего Бэкстрем принял участие в 979 матчах в НХЛ. В его активе 953 (253+700) очков.

Ранее сообщалось, что «Вашингтон» проиграл «Бостону» и прервал победную серию в НХЛ. Капитан столичного клуба Александр Овечкин завершил встречу с показателем полезности »-4».