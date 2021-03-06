Овечкин поздравил одноклубника с 700-й голевой передачей в НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поздравил форварда Никласа Бэкстрема с 700-й результативной передачей в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Шведский нападающий отдал юбилейную передачу в матче против «Бостон Брюинз».

«Поздравляю, брат! 700 передач! Весело смотреть, что ты можешь сделать с шайбой, и играть с тобой, мой друг! Продолжай делась свою великолепную работу! Люблю тебя, брат!» — написал Овечкин в Instagram.

Всего Бэкстрем принял участие в 979 матчах в НХЛ. В его активе 953 (253+700) очков.

Ранее сообщалось, что форвард стал первым игроком в истории команды, кому удалось отдать 700 результативных передач.