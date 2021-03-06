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Спортивные новости

Две передачи Капризова помогли «Миннесоте» обыграть «Аризону»

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«Миннесота Уайлд» обыграла «Аризону Койотс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Глендейле на «Хила Ривер Арене», завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Матс Цуккарелло, Брэд Хант, Ник Бьюгстад, Джордан Гринвей и Кевин Фиала. У хозяев шайбу забросил Клейтон Келлер.

Российский форвард «Уайлд» Кирилл Капризов отдал две результативные передачи.

Ранее Капризов рассказал о своей адаптации в НХЛ.

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Аризона Койотс» (Глендейл, США) — «Миннесота Уайлд» (Сент-Пол, США) — 1:5 (0:3, 0:1, 1:1)
0:1 — Цуккарелло (Капризов) — 04:27
0:2 — Хант (Гринвей, Фолиньо) — 13:18  
0:3 — Бьюгстад (Капризов, Цуккарелло) — 14:27
0:4 — Гринвей (Фолиньо, Бродин) — 25:08 
1:4 — Келлер (Яльмарссон, Истерли) — 44:59 
1:5 — Фиала — 58:46

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