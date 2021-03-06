«Колорадо» в овертайме переиграл «Анахайм» благодаря дублю Ничушкина

«Колорадо Эвеланш» в овертайме обыграл «Анахайм Дакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, прошедшая в Денвере на арене «Пепси центр», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. В составе победителей дубль оформил Валерий Ничушкин, также отличился Брэндон. У гостей шайбы забросили Адам Хенрик и Якоб Сильверберг.

Для «Колорадо» эта победа стала четвертой в последних пяти матчах регулярного чемпионата. «Анахайм» продлил серию поражений до девяти матчей.

Ранее сообщалось, что «Миннесота Уайлд» обыграла «Аризону Койотс».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Колорадо Эвеланш» (Денвер, США) — «Анахайм Дакс» (Анахайм, США) — 3:2 (0:1, 2:1, 0:1, 1:0)

0:1 — Хенрик (Ракелль) — 19:50

0:2 — Сильверберг — 22:22

1:2 — Ничушкин (Донской, Саад) — 34:46

2:2 — Саад (Джост, Ренуф) — 37:23

3:2 — Ничушкин (Тэйвз, Саад) — 62:45 (3x3)