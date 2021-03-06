Российский боец UFC Рамазан Эмеев сделал прогноз на бой Петр Ян — Алджамейн Стерлинг. Бой 28-летнего Яна и 31-летнего Стерлинга пройдет 7 марта в Лас-Вегасе на турнире UFC 259. Ориентировочное время начала боя — 6:30 мск.

«Думаю, что Ян выиграет этот бой единогласным решением судей. Бойцы проведут все раунды и исход поединка будет зависеть от судейских записок. Петр на позитиве, он настроен на победу. Стерлинг конечно хороший соперник, будет стараться перевести Яна в партер. Но я все-таки уверен, что победа будет за Петром», — сказал Эмеев в интервью Sport24.

В этом бою на кону будет стоять чемпионский пояс UFC в легчайшем весе, которым на данный момент владеет Ян.

Ранее сообщалось, что опубликовано видео битвы взглядов чемпиона UFC Петра Яна с соперником.