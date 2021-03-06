Ягудин выложил забавное видео, где он катается на льду возле дома

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин на своей официальной странице в Instagram разместил забавное видео, на котором фигурист комично скользит по льду, который образовался перед его домом.

«Когда вчера был плюс, а сегодня минус», — подписал видео Ягудин.

Кстати говоря, Олимпийский чемпион Алексей Ягудин и двукратная победительница первенств мира Евгения Медведева примут участие в съемках сериала «Последний аксель». Ягудин исполнит роль хореографа, а Медведева сыграет саму себя. Также фигуристка и ее мама Жанна консультировали съемочную группу.

Ранее сообщалось, что Ягудин заочно поспорил с Губерниевым о популярности фигурного катания.