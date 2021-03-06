Гришин сразится с экс-претендентом на титул UFC

Российский боец UFC полутяжелого веса Максим Гришин узнал имя следующего соперника. Им станет экс-претендент на титул временного чемпиона лиги в полутяжелом весе, ветеран смешанных единоборств Овинс Сен-Прё, сообщает MMAJunkie. Встреча состоится 26 июня. Место турнира пока не определено, также неизвестно, кто еще выступит в последнем ивенте первого летнего месяца.

Максим Гришин последний раз появлялся в октагоне в минувшие выходные, 28 февраля он единогласным решением судей уступил Дастину Джейкоби. Это было второе поражение Гришина в трех поединках в UFC. Сен-Прё последний раз бился в декабре 2020 года, тогда он уступил Джамалу Хиллу.

Ранее сообщалось, что Украинец Усик провел спарринг с двумя боксерами одновременно.