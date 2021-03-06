Тренер сборной Норвегии считает фаворитами масс-старта Большунова и Нисканена

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эрик Носсум не считает, что норвежцы входят в число фаворитов масс-старта на чемпионате мира в Оберстдорфе, который пройдет 7 марта в 15:00.

«Ийво Нисканен и Александр Большунов — два главных фаворита. Оба за последние годы поднимались на подиум в 50-километровой гонке», — приводит слова Носсума норвежский телеканал TV 2.

За Норвегию в масс-старте побегут Пол Голберг, Эмиль Иверсен, Ханс Кристер Холунд, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер.

Чемпионат мира по лыжным гонкам проходит в Оберстдорфе с 25 февраля по 7 марта. Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российские лыжники не могут выступать под флагом своей страны.

Ранее сообщалось, что тренер сборной Норвегии объяснил, в чем Клебо превосходит Большунова.