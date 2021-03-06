ЦСКА снова сыграет без Акинфеева, Дивеева и Облякова

ЦСКА опубликовал стартовый состав команды на матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги.

ЦСКА: Помазун, Магнуссон, Фернандес, Васин, Марадишвили, Зайнутдинов, Ахметов, Эджуке, Кучаев, Влашич, Рондон.

Запасные: Тороп, Чалов, Сигурдссон, Щенников, Яковлев, Карпов, Тикнизян, Шкурин.

В заявке на игру ЦСКА отсутствуют вратарь Игорь Акинфеев, защитник Игорь Дивевв и полузащитник Иван Обляков. По официальной версии, эти футболисты простыли, а по неофициальной — болеют коронавирусом.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и претендует на путевку в Лигу чемпионов. Соперник ЦСКА — грозненский «Ахмат» идет на 11-м месте. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Акинфеев заболел ОРВИ, замерзнув в кубковом матче.