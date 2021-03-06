«Никакой логики»: Корнеев рассказал о трансфере Кокорина

Бывший спортивный директор «Зенита» и «Локомотива» Игорь Корнеев прокомментировал переход Александра Кокорина в «Фиорентину».

«Наверное, это советы влиятельных для кого-то людей. Когда «Фиорентина» бьется на выживание и берет в этот момент неготового Кокорина — это всегда вопрос стратегический. Если бы он феерил в «Спартаке», в этом бы была какая-то логика. Здесь, как я понимаю, все пошли на этот риск, а самый большой риск на себя взял спортивный директор. Потому что для меня логики нет никакой», — сказал Корнеев в интервью Нобелю Арустамяну в программе «Инсайдеры» на канале Матч Премьер.

Кокорин перешел в «Фиорентину» в зимнее трансферное окно. Он принял участие в 3 матчах и не отметился результативными действиями.

Ранее сообщалось, что в «Спартаке» озвучили претензии к Кокорину.